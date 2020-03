Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje.

Wszystko spowodowane jest oczywiście epidemią koronawirusa. We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce. – Włosi i Niemcy wprowadzili ten krok za późno. My chcemy wykonać go z odpowiednim wyprzedzeniem – mówił premier.

Impreza masowa to taka z udziałem ponadtysięcznej publiczności. Oznacza to, że zaplanowany na środę, 11 marca, na godzinę 18 w Puławach mecz PGNiG Superligi Azotów z PGE Vive Kielce odbędzie się przy pustych trybunach. – Nie mamy wyjścia, musimy dostosować się do tych zaleceń. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności – powiedział nam tuż po informacji premiera Jerzy Witaszek, prezes Azotów.