Organizacja rozgrywek ligowych w Polsce przyćmiła nieco je same. To oczywiście w związku z epidemią koronawirusa. Po wtorkowej decyzji rządu odwołującej wszystkie imprezy masowe w Polsce, władze poszczególnych dyscyplin i rozgrywek zdecydowały, że mecze na razie się odbędą, ale bez udziału publiczności. Niektóre kluby nie wpuszczają na nie nawet dziennikarzy.

W PGNiG Superlidze do końca rundy zasadniczej zostały jeszcze tylko dwie kolejki. Liderem tabeli, czyli na najbardziej uprzywilejowanym miejscu przed finałem play-off, jest PGE Vive. Kielczanie mają 69 pkt, tyle samo co druga Orlen Wisła Płock. Ekipa Talanta Dujszebajewa zagra w środę w Puławach z Azotami oraz we wtorek, 17 marca, w Hali Legionów z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Płocczan czeka w najbliższą niedzielę wyjazd do Lubina na spotkanie z Zagłębiem oraz dzień później mecz w Głogowie z Chrobrym. Obie ekipy z Dolnego Śląska walczą jeszcze o miejsce w pierwszej ósemce gwarantujące udział w play-off o mistrzostwo Polski.