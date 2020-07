Starcie to bardzo dobrze zaczęła ekipa z Morawicy, która prowadziła 2:0. Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô jeszcze przed przerwą zdobyła jednak kontaktowego gola, a tuż na początku drugiej połowy wyrównała. Mało tego strzeliła jeszcze dwie bramki i z wyniku 0:2 wyszła na 4:2. Wydawało się, że to może zniechęcić zespół Mexicana Morawica, który odczuwał jeszcze trudy poprzedniego starcia, wygranego z Lagą w Pszut 1:0. Nic bardziej mylnego. Mexicana błyskawicznie strzeliła trzeciego gola, a sekundy przed końcem doprowadziła do remisu po bramce Jakuba Moskala. W nagrodę awansowała na szóste miejsce w tabeli.

Wciąż bez straty punktów są dwa zespoły: FC Mukat i Długie Trąby. Zmieni się to już w środę, 15 lipca, bo dojdzie to ich bezpośredniego pojedynku. W tabeli rozgrywek anulowaliśmy mecze z udziałem drużyny M.K.S. Oranżada Helena, która nie przyszła na żadne z trzech pierwszych spotkań i jest zdyskwalifikowana. Od siedmiu lat turniej jest rozgrywany ku pamięci naszego zmarłego przyjaciela, świetnego dziennikarza, przez wiele lat organizatora „Wakacji z Futbolem” - Adama Gołąba. Adam Gołąb (1974-2013) Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta Wakacje z Futbolem 2020 organizują „Gazeta Wyborcza” w Kielcach i Urząd Miasta Kielce. Odbywają się one już po raz 21. Wyniki trzeciego dnia Wakacji z Futbolem 2020: Wolni Strzelcy - ŚKL Cosmos Jędrzejów 11:0 (Żądło 4, Gajos 3, Kaczmarski 2, Sutowicz 2), REKLAMA Długie Trąby - Zjednoczeni 7:0 (Juszczyk 3, Pokora 2, Żabka, Kubicki), Laga w Pszut - Mexicana Morawica 0:1 (Żołądek), FC Mukat - ŚKL Cosmos Jędrzejów 10:2 (Kuzia 5, Kita 4, Szymaniak - Orłowicz 2), REKLAMA Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô - Mexicana Morawica 4:4 (Gadomski 2, Kaczmarek 2 - Bednarski 2, Moskal, Woda), Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô - Czerwone Diabły 6:0 (walkower). Tabela po trzech kolejkach (liczba meczów, punkty i bilans bramkowy, tabela została zweryfikowana i nie liczą się już mecze z drużyną M.K.S. Oranżada Helena) 1. FC Mukat 3 9 21:5 2. Długie Trąby 3 9 16:3 3. Wolni Strzelcy 3 6 29:5 4. Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô 3 5 13:7 5. Laga w Pszut 3 4 6:5 6. Mexicana Morawica 3 4 7:8 7. Bukówka Team 2 3 3:9 8. Zjednoczeni 2 0 2:23 9. Czerwone Diabły 3 0 2:14 10. ŚKL Cosmos Jędrzejów 3 0 3:23 Najskuteczniejsi: 14 - Maciej Żądło (Wolni Strzelcy), 9 - Krzysztof Kita (FC Mukat), 8 - Patryk Kuzia (FC Mukat), 6 - Michał Pokora i Bartłomiej Juszczyk (obaj Długie Trąby), 4 - Wojciech Gajos i Filip Kaczmarski (obaj Wolni Strzelcy), Dawid Bednarski (Mexicana Morawica), 3 - Wiktor Bartoszek (Wolni Strzelcy), Kacper Żabka (Długie Trąby), Kacper Szymaniak (FC Mukat), Mateusz Gadomski (Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô).