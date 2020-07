Mocno drogę do najlepszej czwórki skomplikowała sobie za to Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô. We wtorkowy ranek niespodziewanie przegrała bowiem z ŚKL Cosmos Jędrzejów 1:3, który dotychczas miał komplet pięciu porażek na koncie. Bramkarz ŚKL Cosmos Jędrzejów Filip Biela zapowiadał jednak, że zespół ten zdobędzie jeszcze punkty. I właśnie tak się stało.

Filip Biela, bramkarz ŚKL Cosmos Jędrzejów Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

Wiele można było sobie obiecywać po starciu dwóch drużyn, które zajmowały dotychczas miejsca na podium: Długie Trąby – Wolni Strzelcy. Mecz jednak był jednostronny, a ci drudzy wygrali aż 6:1. Kolejny duży krok w kierunku tytułu najskuteczniejszego zawodnika turnieju zdobył Maciej Żądło. Na co dzień zawodnik czwartoligowego Spartakusa Daleszyce zdobył cztery bramki.