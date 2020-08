Do ostatniej kolejki nie było wiadomo, jakie będą pary półfinałowe. Pewne było tylko to, że z numerem jeden w decydującej fazie wystartuje FC Mukat. W tabeli ostatecznie dogoniły go Wolni Strzelcy, ale przegrali 2:3 w bezpośrednim starciu. Szansę na podium zaprzepaściła Mexicana Morawica, która grając w osłabionym składzie najpierw niespodziewanie tylko zremisowała 2:2 z Bukówką Team, a potem przegrała właśnie z Wolnymi Strzelcami.

Z impetem turniej zakończyła za to drużyna ŚKL Cosmos Józefów, która wysoko pokonała Zjednoczonych 6:1, a hat trickiem popisał się Filip Salva. W nagrodę Cosmos zakończył turniej na siódmej pozycji.