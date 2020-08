- Te porażki wciąż nas bolą i chcemy wreszcie wygrać turniej - mówił w pierwszym dniu imprezy Łukasz Górski, pomocnik Wolnych Strzelców, który w tegorocznej edycji zagrał nawet na bramce. Jego drużyna już w drugiej kolejce przegrała z FC Mukat 2:3. Nie zachwiało to pewności siebie Wolnych Strzelców. Od tamtego momentu odnieśli komplet zwycięstw.

W półfinale Wolni Strzelcy zmierzyli się z Wolnymi Trąbami i rozbili ich aż 5:1. Wszystkie bramki zdobył duet: Filip Kaczmarski (zagrał najlepszy mecz w turnieju) - Maciej Żądło. W finale doszło do starcia dwóch najlepszych drużyn po fazie grupowej. Numer 1 - FC Mukat tym razem nie miał szans z Wolnymi Strzelcami. Nawet jeśli miał swoje sytuacje, to dobrze spisywał się w bramce Adrian Grabowski.

Co ciekawe, Wolni Strzelcy wreszcie dopięli swego, bo grali w czwartym finale z rzędu. W 2017 roku grając jeszcze w grupie gimnazjalnej przegrali po rzutach karnych z Luigi Team 4:5. W dwóch kolejnych edycjach dwa razy ulegli Joga Bonito. W 2018 roku wyraźnie - 1:4, a przed rokiem po pasjonującym meczu 4:5.

W tegorocznej edycji, tradycyjnie przyznaliśmy wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem wybraliśmy Adriana Grabowskiego (Wolni Strzelcy), zawodnikiem - Patryka Kuzię (FC Mukat), a królem strzelców został Maciej Żądło (24 bramki, średnia 3,42). Co ciekawe, ten ostatni już trzeci raz cieszy się z wyróżniania. W 2017 roku został wybrany najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół gimnazjalnych, a przed rokiem był królem strzelców licealistów. Grabowski to też kolekcjoner nagród. Najlepszym bramkarzem wybrany został już po raz trzeci. Wcześniej w latach 2017 i 2019. Teraz wybraliśmy go przede wszystkim za bardzo dobrą grę w tych najważniejszych spotkaniach - półfinale i finale. Bo w fazie grupowej lepiej od niego prezentowali się Filip Biela (Cosmos Józefów) oraz Olaf Tomasik (FC Mukat). Obaj też byli przed półfinałami bliżsi tej nagrody.

Od siedmiu lat turniej jest rozgrywany ku pamięci naszego zmarłego przyjaciela, świetnego dziennikarza, przez wiele lat organizatora Wakacji z Futbolem – Adama Gołąba.

Wakacje z Futbolem 2020 zorganizowały „Gazeta Wyborcza” w Kielcach i Urząd Miasta Kielce. Odbywały się one już po raz 21.

Wyniki jedenastego dnia Wakacji z Futbolem 2020 im. Adama Gołąba:

I półfinał: FC Mukat - Mexicana Morawica 2:1 (Kuzia, Kasprzyk - Bednarski)

II półfinał: Wolni Strzelcy - Długie Trąby 5:1 (Kaczmarski 3, Żądło 2 - Maciej Pokora),

Finał: FC Mukat - Wolni Strzelcy 0:4 (Żądło 2, Bartoszek, Kaczmarski)

Najskuteczniejsi:

24 – Maciej Żądło (Wolni Strzelcy),

13 - Patryk Kuzia (FC Mukat),

12 – Krzysztof Kita (FC Mukat), Michał Pokora (Długie Trąby),

9 – Bartłomiej Juszczyk (Długie Trąby),

8 – Michał Żołądek (Mexicana Morawica), Filip Kaczmarski (Wolni Strzelcy),

7 - Dawid Bednarski (Mexicana Morawica), Maciej Pokora (Długie Trąby),

6 - Olek Marko (ŚKL Cosmos Józefów), Ptak (Bukówka Team),

5 – Kamil Jaroń (Mexicana Morawica), Aleksander Balewicz (Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô), Kacper Szymaniak (FC Mukat), Wiktor Bartoszek (Wolni Strzelcy),

4 – Wojciech Gajos (Wolni Strzelcy), Karol Sobaś (Mexicana Morawica), Filip Salva (ŚKL Cosmos Józefów), Adrian Cieśla (Zjednoczeni), Jan Korba (Laga w Pszut), Krystian Rodzim (Długie Trąby),

3 – Maksymilian Korba, Tomasz Nockowski, Mateusz Kawecki (wszyscy Laga w Pszut), Mikołaj Toporek i Patryk Ciszowski (obaj Bukówka Team), Kacper Żabka (Długie Trąby), Mateusz Orłowicz (ŚKL Cosmos Józefów), Łukasz Górski (Wolni Strzelcy), Mateusz Gadomski (Szkoła Jazdy Tomasu Hãi-tô), Kamil Święcki (FC Mukat).