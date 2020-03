Do tego świętokrzyskiego miasta przyjechał, by na dawnym dworcu PKP przy ul. Sportowej uroczyście podpisać ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej spotkał się z dziennikarzami przy szpitalu w Końskich.

– Jestem po rozmowie z prezesem grupy PZU Jackiem Surówką. Ustaliliśmy, by uruchomić specjalną infolinię dla osób mających niepokojące objawy, które mogą mieć związek z koronawirusem – zapowiedział prezydent.

Pytany o to, czy potwierdzony w Zielonej Górze pierwszy koronawirusa w Polsce wpłynie na trwającą właśnie kampanię wyborczą przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi, Andrzej Duda odpowiedział, że być może będzie trzeba zrezygnować ze zgromadzeń publicznych, także tych związanych z kampanią wyborczą.

Prezydent podpisał kolejową ustawę

Andrzej Duda podpisał w Końskich nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, tzw. kolej plus, która ma przywracać regionalne połączenia kolejowe.

W Świętokrzyskiem jej efektem ma być elektryfikacja i modernizacja linii kolejowej nr 25 Skarżysko-Końskie oraz przedłużenie linii nr 73 do centrum Buska-Zdroju.

- Musimy skończyć z sytuacją, gdy 8 milionów Polaków jest skazanych na wykluczenie komunikacyjne. To miejsca jeszcze niedawno, jedenaście lat temu, tętniło życiem, a pasażerowie mogli udać się w podróż. To co widzimy, to efekt niedozwolonej polityki III RP, a szczególnie rządów lewicy, PSL i PO. To na skutek tamtych decyzji zlikwidowano połączenia kolejowe, doprowadzono do tego, że ta linia przebiegająca przez Końskie ma niskie parametry - mówił podczas uroczystości na nieczynnym dworcu kolejowym w Końskich minister infrastuktury Andrzej Adamczyk.

Andrzej Duda dziękował za ten program. - Wielokrotnie rozmawialiśmy o szkodliwym zjawisku wykluczenia komunikacyjnego. To słyszało się już podczas kampanii w 2015 roku na prawie wszystkich spotkaniach - mówił prezydent. Dodał, że "podjęto działania, które mają zatrzymać ten proces i go odwrócić". - Pojawiły się setki kilometrów nowych dróg i zmodernizowanych linii kolejowych, a sprawna komunikacja zaczyna być faktem. Dzięki tej ustawie przywracamy do życia tę linię kolejową i ten dworzec. Ma zabite blachą okna, połączenie zostało zlikwidowane, a tory zardzewiały. Ten stan się zmieni, dzięki temu, że ruszy kolej plus - mówił Andrzej Duda. Zapowiedział, że dzięki temu programowi co najmniej 20 miast otrzyma swoje połączenie.

Zapowiedział, że na realizację programu do 2028 roku zostanie przeznaczone 6,5 mld zł, przy czym miliard to będzie wkład własny samorządów. - Czyli 85 procent będzie z budżetu centralnego. Liczę, że wiele miejsc odzyska swoją dawną świetność - mówił prezydent.

Powołał się też na Przemysława Gosiewskiego. - Myślę, że patrzy z satysfakcją - mówił Andrzej Duda i przypomniał budowę peronu we Włoszczowie Północ. - Wtedy wyśmiewany dziś tak wspaniale funkcjonujący port w województwie świętorzyskim, dzięki któremu można szybko dostać się do stolicy. To pokazuje, jak wiele można zmienić niewielkimi w skali inwestycji kolejowych nakładami - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

