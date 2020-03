Krystyna Janda była gościnią III Festiwalu Czytelniczego Literatury Faktu i Poezji "Czas i prawda". Spotkanie w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7/9 było niezwykłe. Aktorka aż emanowała energią i chętnie tłumaczyła np. swoje zaangażowanie w komentowanie sytuacji politycznej.

Janda: pierwszy PiS, pierwsze uderzenie smoka

- Do 1989 roku angażowałam się w co mogłam. Potem powiedziałam "Teraz już zwyciężyło, to co miało zwyciężyć, ja się odsuwam w sztuk. Będę już mogła grać role z piórami w pupie i będę mogła być już tylko aktorką. Nie wtrącamy się do polityki, mamy państwo demokratyczne" - opowiada Janda. Dodaje, że tak było przez 30 lat. W tym czasie dostała sporo nagród i faktycznie zajmowała się wyłącznie sztuką.