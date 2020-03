Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje.

Pacjenci to dziecko, które wróciło z Norwegii oraz mężczyzna i kobieta, którzy byli w Niemczech – są na obserwacji w Klinice Chorób Zakaźnych przy ul. Radiowej w Kielcach.

– Pobrano już próbki do badań. Niewykluczone, że w poniedziałek po południu będą znane wyniki dziecka i mężczyzny, którzy trafili do nas wcześniej – mówi Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka szpitala wojewódzkiego.

Jak dotąd, łącznie z tymi pacjentami, przez szpitale w regionie świętokrzyskim przewinęło się osiemnaście osób z podejrzeniem koronawirusa. Do tego (stan na niedzielę) 25 osób w województwie jest poddanych kwarantannie domowej, a ponad 200 nadzorowi epidemiologicznemu. Żaden przypadek koronawirusa w regionie świętokrzyskim się nie potwierdził.

Koronawirus. Coraz trudniej o środki dezynfekujące

Tymczasem w wielu miejscach zaczyna brakować środków do dezynfekcji. – Dostałem telefon z sanepidu powiatowego, że zgodnie ze specustawą o koronawirusie mamy obowiązek dezynfekować autobusy. Sami chcemy to robić, ale nigdzie nie można kupić środków. Odsyłają nas z kolejnych hurtowni. Dzwoniłem nawet do urzędu wojewódzkiego, ale nie dowiedziałem się, gdzie je kupić – mówi proszący o anonimowość przedsiębiorca z południa województwa.

REKLAMA

O tym, że trudno kupić środki dezynfekujące, mówią też inni przedsiębiorcy. – My zrobiliśmy zapas, ale są bardzo duże kłopoty – przyznaje Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, które od kilku dni już dezynfekuje autobusy.

Nieoficjalnie mówi się, że problemy mają nawet szpitale. Rzeczniczka szpitala wojewódzkiego jednak uspokaja. – Robimy wszystko, żeby się zabezpieczyć – zapewnia Anna Mazur-Kałuża.