Obie kobiety od poniedziałkowego popołudnia przebywają w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju.

– Młodsza z kobiet wróciła z tzw. terenów zagrożonych. Była m.in. we Francji. Przyjechała w niedzielę do mamy, która przebywała na terenie jednego z obiektów sanatoryjnych – mówi Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku-Zdroju. Jak dodaje, córka jest „w gorszym stanie”, wykazuje typowe dla grypy objawy chorobowe. Szpital wysłał już próbki do badań w laboratorium w Kielcach. Wyniki powinny być znane jeszcze w poniedziałek. – Podchodzimy poważnie do każdego podejrzenia – mówi Lasak. Wylicza, że matka i córka są szóstym i siódmym pacjentem z Buska-Zdroju badanym pod kątem koronawirusa. Na razie u nikogo go nie wykryto.