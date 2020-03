- Wypisaliśmy wszystkie pacjentki. Cały czas jesteśmy w gotowości, by przyjąć osoby z podejrzeniem koronawirusa - mówi Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala w Busku-Zdroju.

Zgodnie z zaleceniami wojewody świętokrzyskiego, ginekologia w Busku-Zdroju otrzymała status ośrodka dla kobiet z chorobami ginekologicznymi oraz ciężarnych z podejrzeniem koronawirusa. Będzie obsługiwać całe województwo świętokrzyskie.

W związku z tym pacjentki, które miały zaplanowane zabiegi na oddziale ginekologii w tym szpitalu albo chciały tam rodzić, muszą poszukać innej placówki.

Dyrektor zaznacza, że przed przyjazdem do szpitala, pacjentki z podejrzeniem zakażenia koronawirusem powinny najpierw zadzwonić pod numer 41 378 24 01 (w. 229) i uprzedzić o swoim przyjeździe. Jeśli zaś zadzwoniły na pogotowie, to załoga karetki poinformuje lecznicę o transporcie takiej pacjentki.

- Nasz szpital został wyznaczony dlatego, że oprócz ginekologii mamy jeszcze m.in. OIOM, pulmonologię oraz jeden z trzech w Świętokrzyskiem oddziałów zakaźnych - mówi Lasak.

W buskim szpitalu przebywało łącznie siedmioro pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. U pięciu z nich wynik był ujemny. Szpital nadal czeka na wyniki badań dwóch pacjentek: matki i córki. To obywatelki Francji, starsza z kobiet przyjechała do Buska-Zdroju do sanatorium.