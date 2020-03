Decyzję o odwołaniu m.in. lekcji w szkołach i wykładów na wyższych uczelniach ogłosił w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie. Będzie to obowiązywało od jutra, czyli 12 marca, do 25 marca. Ale już od jutra rodzice bez żadnych konsekwencji mogą nie posyłać swoich dzieci do szkół. To samo dotyczy studentów uczelni wyższych.

Choć, jak zaznaczył m.in. wicepremier Jarosław Gowin, nie oznacza to, że uczelnie będą zamknięte. Administracje tych placówek będą pracowały normalnie.