Prezydent Kielc Bogdan Wenta w środę bierze udział w spotkaniu włodarzy największych miast oraz marszałków województw z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie.

Premier zaapelował wcześniej do pracodawców, by rozważyli możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej.

- Mieliśmy spotkanie z dyrektorami wydziałów, na którym poprosiliśmy, by rozpoznali możliwości pracy urzędników z domu. Już wiemy, że nie wszędzie będzie to możliwe. A jednak gros pracy urzędniczej to kontakt z interesantami - przyznaje Szczepan Skorupski, sekretarz miasta Kielce.