Urzędnicy w ostatni czwartek, jak co roku, pojechali do partnerskiego powiatu w Plauen. W pięcioosobowej delegacji ze starostwa byli m.in. wicestarosta Tomasz Pleban i członek zarządu powiatu Cezary Majcher.

- Niemiec nie było jeszcze wówczas na liście miejsc zagrożonych. W tym czasie w Polsce uchwalono specustawę, więc w poniedziałek zgłosiliśmy natychmiast pobyt w sanepidzie i zapytaliśmy, co mamy robić - opowiada Pleban.

Przedstawicielka sanepidu wypytywała wicestarostę, czy były tam przypadki koronawirusa i jak się czuje. - Czułem się dobrze, a w Plauen do dziś nie ma żadnego przypadku. Zresztą też bardzo poważnie do tego podchodzę. W poniedziałek usłyszałem zalecenie, żeby się obserwować i gdyby coś się działo, natychmiast udać się do szpitala zakaźnego - mówi Tomasz Pleban.