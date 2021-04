Nic dziwnego, sam często spotykam się z głosami krytykującymi Kielce oraz województwo świętokrzyskie. Nie chcę tu przytaczać haseł, jakie malkontenci rzucają w stronę naszej małej ojczyzny. Nie twierdzę też, że jesteśmy pępkiem świata. Wręcz przeciwnie – widzę, jak dużo trzeba zrobić, by Kielce i Świętokrzyskie rozwijały się w takim kierunku, byśmy mogli z dumą mówić o naszym regionie.

Właśnie dlatego już po raz drugi organizujemy plebiscyt, który jest okazją do rozmowy o działaniach samorządów. Wraz z czytelnikami szukaliśmy, i wciąż szukamy, największych wyzwań stojących przed nami wszystkimi. „Supermiasta i Superregiony 2040” to właśnie okazja, by pomyśleć o naszej wspólnej przyszłości na kolejne dekady.