Sąd Okręgowy w Kielcach rozpatrywał w środę, 27 października apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w Opatowie, który w marcu skazał Marcina B. na półtora roku więzienia i trzyletni zakaz wykonywania zawodu. – Sąd okręgowy zdecydował się zaostrzyć karę – mówi sędzia Jan Klocek, rzecznik kieleckiego sądu. Wydany wyrok to dwa lata więzienia i pięć lat zakazu wykonywania zawodu związanego z wychowaniem, opieką i szkoleniem dzieci. Jest prawomocny.

Były już wychowawca został też obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Marcina B. policja zatrzymała 23 maja zeszłego roku. Prokuratura w Opatowie oskarżyła go o to, że od 2017 r. do 21 maja 2020 r. znęcał się nad grupą podległych mu podopiecznych „nieporadnych ze względu na wiek, stan psychiczny i fizyczny". Uwzględniła większość niepokojących relacji dzieci i wychowawców. Prokurator Mirosław Cebula napisał w akcie oskarżenia, że Marcin B. stosował w ośrodku „pruski dryl". Podkreślił, że u zdecydowanej większości dzieci nie stwierdzono żadnych skłonności do konfabulacji. Pokrzywdzonych było trzynaścioro wychowanków. 38-letni Marcin B. nie przyznawał się do winy. Jego zdaniem dzieci były agresywne, trudne. Trzeba było je przytrzymywać, obezwładniać, rozdzielać.

Zaczęło się od wpisu chłopca

W reportażu, który opublikowaliśmy w zeszłym roku, pisaliśmy o zarzutach dzieci wobec wujka Marcina, bo wychowawców nazywali oni wujkami, a wychowawczynie ciociami. Zaczęło się od tego, że 16-letni Szczepan napisał na Messengerze do Marka Borkowskiego: „Dzień dobry. Jestem z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Opatowie nr 2" – przedstawił się. „Mnie i kolegów bije taki Marcin [tu pada nazwisko wychowawcy]. Czy zrobiłby Pan coś z tym?" – zapytał nieśmiało chłopiec. Dorosłego, do którego pisał, miał za starostę, choć ten w rzeczywistości był szefem centrum obsługi pięciu takich POW-ów w powiecie opatowskim. Pełnią one rolę dawnych domów dziecka. Potem nowa psycholog zauważyła u Olka, 16-latka z niepełnosprawnością intelektualną, czerwone ucho i sińce w okolicach barku.

Psycholog ostrożnie zaczęła podpytywać inne dzieci. 11-letni Franek z upośledzeniem rozwojowym i rozpoznanym ADHD zwierzył się jej na korytarzu, że pan Marcin go bije, szarpie i zadaje kary, np. 100 pompek. Potem był jeszcze anonim o znęcaniu się.

Zdecydowana większość wychowawców przyznała, że wiedziała lub słyszała o niepokojącym zachowaniu Marcina B. W tym o stosowaniu „średniowiecznych kar", wprowadzonym rygorze, zastraszaniu, biciu po twarzy czy plecach, kopaniu, wykręcaniu rąk, zabieraniu zabawek, zmuszaniu do jedzenia, panicznym strachu dzieci przed nim.

Pokrzywy w majtkach

Kilku chłopców, w tym Oliwier, 11-latek z wysokim poziomem lęku, ofiara znęcania domowego, przyznało, że wujek Marcin kazał im kiedyś wsadzić pokrzywy do majtek.

– Później stał i się śmiał. Za nic nam to zrobił – opowiadał chłopiec.

Pokrzywy wkładał też 19-letni Mariusz, nastolatek z upośledzeniem umysłowym, którego Marcin B. miał przezywać od „Mondziołów" i któremu któregoś dnia wychowawca miał kazać zdjąć koszulkę oraz wycierać nią rozlaną wodę na podłodze.

Dzieci wspominały, że wuj Marcin stosował wiele kar. Na przykład kazał klęczeć na soli, nawet przez dwie-trzy godziny. I że Oliwierowi potrafił zacisnąć na rękach i nogach „aż do krwi" zatrzaski plastikowe, takie „do spinania kabli", jednej dziewczynie z „łokcia przywalił w plecy", a Małgosi za to, że nie chciała zdjąć zamoczonej pościeli, „podwadził haka nogą", aż się przewróciła i rozpłakała.

– Z mojej strony do kontaktów fizycznych dochodziło tylko w sytuacjach zagrożenia, dla złagodzenia sporu i agresji – zapewniał z kolei Marcin B.