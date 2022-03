Paweł Kukiz-Szczuciński*: Zadzwoniła siostra Małgorzata Chmielewska, moja dobra znajoma, i powiedziała, że trzeba pomóc w przetransportowaniu leków do szpitala onkologicznego we Lwowie. Okazało się, że chodziło o amerykańską fundację St. Jude Global, która chce wyciągnąć stamtąd dzieci, ale są zablokowane granice. Zadzwoniłem do wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, a on skontaktował mnie z polską konsul we Lwowie, Elizą Dzwonkiewicz. Obiecała, że pomoże, ale okazało się, że powinienem tam pojechać. Wsiadłem więc w samochód.

Jechał pan pod prąd uchodźców.

– Miałem od konsulatu list żelazny. Pierwsze, co zobaczyłem po przekroczeniu granicy w Korczowej, to były leżące na środku, przykryte jakimś pledem, zwłoki starszego mężczyzny, który doszedł do granicy i zmarł. Na dodatek wszyscy pogranicznicy patrzyli na mnie jak na wariata, bo jechałem nie w tym kierunku, co trzeba. Ale we Lwowie trafiłem na bardzo fajnych ludzi, m.in. konsula Rafała Kocota i dyrektora szpitala dziecięcego, Romana Kizymę. On do mnie mówi: „Paweł, chcielibyśmy przewieźć dwadzieścioro dzieci, ale to jest strasznie dużo. A jeszcze jedzie czternaścioro z Kijowa. Może zróbmy pilotaż na kilkoro". Odpowiedziałem, że za chwilę to wszystko może walnąć i musimy wyciągnąć, kogo się da. Te dzieci zostały zapakowane do autobusów, pojechały do granicy, a potem dalej, do ośrodków leczenia, bo wtedy jeszcze nie było punktu w Bocheńcu.

Czym się pan teraz zajmuje we Lwowie?

– Zgrywam wszystko, co wiąże się z umieszczeniem dzieci w pociągu sanitarnym stojącym przy granicy. Np. uczestniczę w podejmowaniu decyzji, którzy pacjenci jadą, i ich konwojuję. Oprócz tego pomagam w ewakuacji dzieci z innych miast, m.in. z Charkowa. Wykorzystuję fakt, że znam bardzo dużo ludzi, którzy są profesjonalistami w takich operacjach. Jestem człowiekiem, który spina dużo nitek.

Paweł Kukiz-Szczeciński, lekarz z Kielc pomagający przy transporcie dzieci chorych na raka z terenu Ukrainy Fot. archiwum prywatne

Jak wyglądają takie transporty?

– Pomaga konsulat, a konwój pilotuje policja, więc dojazd do granicy trwa dwie godziny, chyba że coś się wydarzy. Problem jest na przejściu, bo ukraińscy kierowcy nie są wypuszczani. A polskie karetki i śmigłowce nie mogą przekroczyć granicy. Muszę organizować prywatny transport, który wjeżdża na przejście, przekładamy dzieci do karetek i one wiozą je do pociągu sanitarnego.

Dlaczego dzieci jeżdżą po Polsce pociągiem sanitarnym, a nie autobusami, jak na początku?

– To znacznie bezpieczniejsze – pociąg jest znacznie lepiej wyposażony, na pokładzie są wysokiej klasy profesjonaliści, którzy są w stanie zapanować nad taką liczbą tak trudnych pacjentów. To ogromna operacja, podczas której wyprowadziliśmy już ok. 300 dzieci z kraju ogarniętego wojną. Sam pociąg to inicjatywa dwóch ministerstw, a w jego wykorzystaniu pomógł m.in. Piotr Czauderna z rady przy prezydencie RP.

Jak rodzice ewakuowanych dzieci podejmują decyzję o wyjeździe? To chyba trudne, bo z jednej strony Ukraina jest w stanie wojny, ale transport przecież też jest ryzykowny. To straszne, ale przecież te dzieci też umierają podczas podróży.

– Pamiętam, że przy pierwszym transporcie dzieci, które były przywieziono z Doniecka, Charkowa i Kijowa, we Lwowie miały poczucie, że są w niebie, że jest super, i faktycznie nie chciały jechać dalej, do Polski. Ale po kilku dniach, gdy nasiliły się alarmy przeciwlotnicze, było ich nawet po kilka dziennie, i za każdym razem trzeba było schodzić do schronu w piwnicy, to nikt już nie miał wątpliwości, jaki jest właściwy kierunek. Ale sytuacje nadal są dramatyczne. Jechałem z dziewczynką, która nagle zaczęła bardzo płakać, jej siostrzyczka próbowała ją uspokoić. Myśleliśmy, że coś ją boli i może trzeba zrobić zastrzyk. Okazało się, że ona tak płacze, bo po prostu tęskni za tatą. To jest trudne. Siedzi się w środku takiego wielkiego ludzkiego dramatu. Ja do tych schronów nie schodzę.

Przyzwyczaił się pan już do alarmów, nie boi się pan?

– Tam jest dużo medyków i nie muszę tam być. A mi jest po prostu trudno patrzeć na te dzieci z ogolonymi główkami w tym schronie, czyli biednej piwnicy. Ten widok chyba najbardziej zapamiętam. Wolę poczekać na górze.

Paweł Kukiz-Szczeciński, lekarz z Kielc pomagający przy transporcie dzieci chorych na raka z terenu Ukrainy Fot. archiwum prywatne

Jak funkcjonuje szpital we Lwowie?

– Lwów, jako miasto, szczególnie w centrum, funkcjonuje prawie normalnie. Szpital [Zachodnioukraińskie Specjalistyczne Centrum Medyczne dla Dzieci – red.] działa normalnie, poza tymi pielgrzymkami do schronów podczas alarmów. Ale ograniczono zabiegi i jest dużo pacjentów zamiejscowych, których my dalej przewozimy.

Skoro szpital działa prawie normalnie, to dlaczego wywozicie te dzieci?

– W bombardowanych miastach szpitale nie działają, a przerwa w leczeniu onkologicznym oznacza, że pacjenci umierają. Po drugie, my wiemy, że za chwilę możliwości leczenia skończą się, już się kończą. Dlatego np. transportujemy dzieci leczone nefrologicznie, bo zbombardowano zapasy płynu do dializ. Do tego dochodzi ogromny stres związany z alarmami, w każdej chwili spodziewamy się ataku. We Lwowie już zaatakowano rakietami zakłady naprawcze samolotów.

A co z dziećmi, które nie mogą być przeniesione, bo są podpięte do aparatury?

– Są takie nieliczne sytuacje. Zakładamy, że prawdopodobieństwo uderzenia rakiety jest jednak obiektywnie niższe niż ryzyko związane z odłączeniem takiego dziecka. Rodzice podpisują też specjalne zgody, np. że operacje nie są przerywane podczas alarmów i rzeczywiście trwają. Opiekujemy się takimi dziećmi, dlatego też wolę z nimi zostać.

Co chwilę mówi pan o swoich kontaktach przy załatwianiu jakichś spraw. Skąd te kontakty?

– Z misji, w których brałem udział, z pracy w międzynarodowych zespołach ratunkowych. To kontakty z polskimi ratownikami, którzy są byłymi żołnierzami Grom i mają doświadczenie pracy w ekstremalnych warunkach, czy kontakty ze sponsorami lub politykami. Nie ma wypracowanych metod działania w konflikcie tej skali, w którym zaatakowane jest 50-milionowe, bardzo cywilizowane państwo. W mniej rozwiniętych krajach, bez klinik onkologicznych, nie ma potrzeby transferowania dzieci. A tu trzeba szukać rozwiązań.

Jest pan tam, gdzie coś się dzieje: były misje w Afryce, Peru i w Lombardii podczas szczytu pandemii, teraz Lwów.

– Gdy spotykamy się w pociągu sanitarnym albo z zespołami ratunkowymi z innych krajów, to się okazuje, że wszyscy się znamy. Ostatnio spotkałem lekarkę, z którą byłem w Lombardii. Ludzi, którzy robią takie operacje, nie jest dużo.

Ale czemu pan to właściwie robi, zamiast np. siedzieć w Kielcach przed telewizorem?

(dłuższa cisza) Robię to, bo to lubię i chyba się do tego nadaję.

Co pan zapamięta najdłużej z tej akcji ewakuacyjnej?

– Najdramatyczniejsze są te dzieci w schronie. A z przyjemniejszych rzeczy, nie zapomnę tego, jak przytuliliśmy się z lekarką, którą udało się wyciągnąć z piwnicy w Charkowie, była tam dwa tygodnie z czternaściorgiem dzieci. Ewakuowaliśmy ich do Niemiec.

Paweł Kukiz-Szczeciński, lekarz z Kielc pomagający przy transporcie dzieci chorych na raka z terenu Ukrainy. Obok lekarka z Charkowa, która spędziła dwa tygodnie w piwnicy z czternaściorgiem dzieci Fot. archiwum prywatne

Postscriptum

Już po rozmowie dr Szczuciński dosłał odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak angażuje. „Dziecko onkologiczne ma przed sobą 70–80 lat życia, a bez leczenia – tego czasu ma bardzo mało. Więc jeśli przemnożymy to przez liczbę dzieci i nawet uwzględnimy, że część nie przeżyje – to oznacza kilka tysięcy uratowanych lat. Te dzieci będą mieć swoje dzieci itd. Mało tego – ich rodzeństwo w UE będzie żyć, mam nadzieję bezpiecznie. Chodzić do szkół i na pewno bomba ich nie zabije. A nawet bez bomb życie tu, w Ukrainie, będzie trudne. Więc to jest naprawdę dobry interes".

Pytany o to, co jest najbardziej potrzebne w szpitalu we Lwowie, odpowiada: kamizelki kuloodporne.

*Paweł Kukiz-Szczuciński jest lekarzem psychiatrą i pediatrą, pracuje w szpitalu w Staszowie i Kielcach. Jest członkiem Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.