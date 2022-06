O interwencji posła Cieślaka w Pacanowie głośno jest w całej Polsce. Po wizycie parlamentarzysty na miejscowej poczcie, naczelniczka Agnieszka Głazek dowiedziała się, że zostanie dyscyplinarnie zwolniona. Za to, że poseł poczuł się obrażony jej zachowaniem.

Z relacji kobiety wynikało, że Michał Cieślak przyszedł na pocztę odebrać korespondencję. Wtedy pani Agnieszka poskarżyła mu się na drożyznę na stacjach benzynowych, a także znaczny wzrost rat kredytów hipotecznych. Poseł Cieślak stwierdził jednak, że pani Agnieszka zachowywała się w rozmowie z nim w sposób niewłaściwy. I dlatego interweniował u władz Poczty Polskiej.

Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Polsce, a zachowanie Michała Cieślaka - delikatnie mówiąc - nie spotkało się ze zrozumieniem.

"Tak wyglądają spotkania PiS-u z ludnością"

Do sprawy odnieśli się najważniejsi politycy w Polsce. - Tak wyglądają spotkania PiS-u z ludnością. Życzę wszystkim państwu jak najmniejszej ilości tego typu spotkań, z tego typu politykami. Nawet jeśli w tym rządzie są odpowiedzialni za samorządy - powiedział podczas konferencji prasowej szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

A lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz interwencję posła Cieślaka nazwał "skandalem". "Opresyjne państwo Prawo i Sprawiedliwość w praktyce!" - napisał na Facebooku.

Okła-Drewnowicz: Niech się poda do dymisji

Sprawa zbulwersowała też polityków ze Świętokrzyskiego. Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, wiceprzewodnicząca PO wystosowała w tej sprawie pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Poprosiła o wyjaśnienia, wytykając: "Reakcja ministra, który postanowił donieść na kobietę, a także przedstawicieli Poczty Polskiej, którzy natychmiast mieli uruchomić aparat represji, budzi mój zdecydowany sprzeciw".

Posłanka odniosła się również do oświadczenia, które wystosował Cieślak we wtorek późnym popołudniem. "Niech się Pan poda do dymisji i zamilknie" - doradziła.

Jarubas: Putin by się nie powstydził

"Putin by się nie powstydził takich standardów. Taką klasę ma nasza władza. W państwie PiS naród ma milczeć, a jeśli mówić to tylko pochwały dla rządzących" - napisał z kolei w mediach społecznościowych Adam Jarubas, europoseł PSL, wieloletni marszałek województwa świętokrzyskiego.

Związek obiecuje wsparcie

Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty zwraca uwagę, że historia pani Agnieszki go nie dziwi. - Spotkało mnie coś podobnego, wyrzucono mnie za wpis na Facebooku dotyczący sytuacji ekonomicznej poczty. Dwa lata włóczyłem się po sądach, aż w końcu wróciłem do pracy - mówi.

Solidaryzuje się z panią Agnieszką i obiecuje pomoc. - Po prostu szkoda mi tej kobiety. Wiem, że dla niej to wielki dramat.